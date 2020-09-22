مصر.. السلطات المصرية تلقي القبض على أشخاص أحرقوا سيارة شرطة في تظاهرات محدودة (صور+ فيديو)
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ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على مجموعة من الأشخاص أقدموا على حرق سيارة للشرطة، مساء أمس الاثنين، في مدينة البدرشين بمحافظة الجيزة.
وقالت مصادر أمنية إن الشرطة تمكنت من "إلقاء القبض على العناصر المشاغبة التي حاولت التعدي على سيارة الشرطة بقرية أبو راجون بالبدرشين، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم".
وكانت مواقع تواصل إجتماعي قد تداولت مقطع فيديو يظهر تعدي بعض العناصر على سيارة شرطة بالجيزة وإحراقها.
RT
المصدر: RT