الصين تسجل 6 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا

قالت اللجنة الوطنية للصحة الصينية، اليوم الثلاثاء، إن الصين سجلت ست حالات إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 يوم الاثنين 21 سبتمبر، مقارنة مع 12 حالة في اليوم السابق.

وقالت اللجنة إن كل الإصابات الجديدة تعود لوافدين من الخارج.

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كما سجلت اللجنة 15 حالة إصابة لم تظهر على أصحابها أعراض المرض، مقارنة مع 25 في اليوم السابق، رغم أن الصين لا تحتسب تلك الحالات ضمن حالات الإصابة المؤكدة بمرض كوفيد-19.

وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة في الصين منذ تفشي الوباء حتى الآن 85297 ، بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

المصدر: رويترز