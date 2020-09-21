إسرائيل والبحرين تبحثان إقامة خطوط اتصالات مباشرة

بحث وزير الاتصالات الإسرائيلي يوعاز هيندل ونظيره البحريني كمال أحمد محمد هاتفيا يوم الإثنين إقامة خطوط اتصالات مباشرة بين البلدين.

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وقالت الإذاعة الإسرائيلية إن هيندل بحث مع محمد سبل "دفع وتعزيز مجال الاتصالات بين إسرائيل والبحرين".

وأشارت الى أن الوزيرين "بحثا إقامة خطوط اتصالات مباشرة، وتطوير تكنولوجيات متقدمة واتصالات بواسطة الأقمار الصناعية بين البلدين".

وسبق ذلك اتصال هاتفي قبل أيام بين وزيري الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس والبحريني عبد الله النعيمي.

وكانت إسرائيل والبحرين وقعتا في وقت سابق من شهر سبتمبر الجاري إعلانا مشتركا بشأن قرار تطبيع العلاقات بين البلدين.

المصدر: وكالات