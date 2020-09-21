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تفجير يستهدف رتلا للتحالف الدولي في العراق

أخبار العالم العربي

تفجير يستهدف رتلا للتحالف الدولي في العراق
Reuters AKO RASHEED
قوات التحالف الدولي في العراق (صورة من الأرشيف)
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أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق عن تعرض رتل عسكري لقوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لاستهداف بعبوة ناسفة، مما أدى إلى أضرار بإحدى الآليات.

وجاء في بيان للخلية بهذا الصدد: "تعرض رتل كان ينقل معدات التحالف الدولي المنسحبة من العراق بواسطة شركات نقل عراقية وسائقي العجلات من المواطنين العراقيين، مساء اليوم الإثنين، إلى انفجار عبوة ناسفة".

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وأشار البيان إلى أن الانفجار وقع في المنطقة ما بين قضائي بلد والدجيل في محافظة صلاح الدين.

ولم يكشف البيان عن مزيد من التفاصيل حول الحادث.

المصدر: وكالات

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