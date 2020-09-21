"إخوان الأردن" يقررون خوض السباق النيابي ويحذرون من "العبث" بالانتخابات

أعلن حزب "جبهة العمل الإسلامي" الأردني، أنه سيخوض الانتخابات النيابية المقررة في 10 نوفمبر المقبل وحذر من التلاعب بسيرها ونتائجها.

وأعلن الحزب في مؤتمر صحفي في العاصمة عمان أن "قرار المشاركة جاء بعد لقاءات مستمرة، ومداولات شورية بمراكز صنع القرار في مؤسسات الحزب".

وحذر الحزب في بيان تلاه نائب الأمين العام للحزب وائل السقا من "العبث بالعملية الانتخابية، وأي ممارسات سلبية يمكن أن تؤثر على سلامتها ونزاهتها، لئلا تصبح هذه الانتخابات عبئاً على الدولة والمجتمع" وأضاف البيان أن غياب الحركة الإسلامية عن البرلمان "يعد انسحابا من تلك المعركة التي تستهدف الأردن وقواه الوطنية".

كذلك حذر الأمين العام للحزب مراد العضايلة من أن "ما يمر به الوطن من حالة احتقان داخلي لا يحتمل أي عبث بالانتخابات النيابية لما سيشكله ذلك من عبء على الوطن"، وأضاف العضايلة أن عددا من كوادر الحزب "تعرضوا لضغوط لثنيهم عن الترشح ضمن قوائم الحزب بما يمس بسلامة العملية الانتخابية".

وأعلن العضايلة عن "تفويض مجلس الشورى للمكتب التنفيذي للحزب باتخاذ الموقف المناسب والانسحاب من الانتخابات في حال وقوع أي عمليات عبث بالانتخابات النيابية في أي من مراحلها".

وشارك "جبهة العمل الإسلامي" الذي يُعد حزب المعارضة الإسلامي الرئيسي في الأردن في الانتخابات التي جرت عام 2016 وحصل على 14 مقعدا من أصل 130 مقعدا، بعدما مقاطعة لدورتين.

المصدر: RT