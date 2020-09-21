الداخلية السورية تتشدد في ملاحقة الدراجات النارية بعد انتشارها الكثيف

تعتزم وزارة الداخلية السورية التشدد في ملاحقة الدراجات النارية غير المرخصة والتي ازدادت أعدادها في السنوات الأخيرة بشكل كبير.

وطلبت الوزارة من مديرياتها التقيد بتعليمات سابقة بخصوص تسيير دوريات دائمة لحجز الدراجات النارية المخالفة، و"تنظيم الضبوط بحق سائقيها وتقديمهم إلى القضاء"، وقالت في تعميم إنها لاحظت "كثرة انتشار الدراجات النارية المخالفة والتصرفات السلبية من حركات بهلوانية وغيرها وبخاصة الشبان والمراهقين" وأشارت إلى أن هذا الأمر "يعرض مستعملي الطريق للخطر" إضافة إلى إزعاج المواطنين.

ويزداد اعتماد السوريين على الدراجات النارية بسبب الارتفاع غير المسبوق في أسعار السيارات، إضافة إلى أنها أكثر توفيرا للبنزين، رغم أن أسعار الدراجات ارتفع أضعافا نتيجة زيادة الطلب وارتفاع أسعار الصرف، شأن جميع السلع في البلاد.

وسبق أن قامت الوزارة بحملات لمصادرة الدراجات، إلا أن الظاهرة ما زالت مستمرة.

المصدر: RT