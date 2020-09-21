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الإمارات توقع اتفاقية لتدريب رواد فضاء إماراتيين في "ناسا"  

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الإمارات توقع اتفاقية لتدريب رواد فضاء إماراتيين في
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مركز محمد بن راشد للفضاء.
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أعلن نائب رئيس الإمارات ورئيس مجلس وزرائها، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن بلاده وقعت اتفاقية مع وكالة "ناسا" الأمريكية لتدريب رواد فضاء إماراتيين.

وذكر آل مكتوم، في تغريدة نشرها اليوم الاثنين عبر "تويتر": "باركنا اليوم توقيع اتفاقية مع وكالة الفضاء الأمريكية ناسا لتدريب رواد فضاء إماراتيين لإدارة مهام مستقبلية في محطة الفضاء الدولية ومهمات السير الفضائي خارج المحطة... والبقاء لمدد طويلة في محطة الفضاء الدولية".

وشدد حاكم إمارة دبي، وهو أيضا مؤسس "مركز محمد بن راشد للفضاء": "التعاون الدولي في مجال الفضاء جزء أساسي من استراتيجيتنا".

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وتبذل الحكومة الإماراتية جهودا كبيرة لتطوير قدراتها في مجال الفضاء، وفي 25 سبتمبر 2019 أطلقت وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" صاروخ "Soyuz-FG" إلى المحطة الفضائية والذي كان يحمل على متنه أول رائد إماراتي، هزاع المنصوري.

وفي 19 يوليو 2020 أطلقت الإمارات بنجاح "مسبار الأمل" نحو المريخ بعد وضعه على صاروخ ياباني من طراز "إتش-2 إيه" على منصة الإطلاق في أول مهمة عربية بين الكواكب.

المصدر: RT

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