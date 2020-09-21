مصر.. حبس المتهمين في واقعة التنمر على "مُسن" بسوهاج

أمرت نيابة مركز المراغة في سوهاج، حبس شاب وأصدقائه 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامهم بالتنمر على "مُسن" وإلقائه فى بركة مياه وسط القمامة.

وكانت النيابة قد بدأت تحقيقاتها بالانتقال إلى مستشفى سوهاج التعليمي، لسماع أقوال المجنى عليه، الذى روى ما حدث، كما تم سماع أقوال الضابط محرر محضر الواقعة، والتحقيق مع المتهمين.

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وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو متداول لشابين يتنمران على رجل مسن، ثم يقوما بالقائه فى بركة مياه وسط القمامة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهمين وضبطهم، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة لمباشرة التحقيق.

المصدر: بوابة الأهرام