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وزير الخارجية الجزائري في النيجر بعد زيارته مالي

أخبار العالم العربي

وزير الخارجية الجزائري في النيجر بعد زيارته مالي
Reuters
وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم.
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يحل وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم بالنيجر في زيارة عمل موفدا من طرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، غداة زيارته الثانية في أقل من شهر إلى جمهورية مالي المجاورة.

كان في استقبال صبري بوقادوم في العاصمة نيامي رئيس النيجر محمدو إيسوفوا قبل إجراء الطرفين محادثات حول العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، لاسيما في مجال التعاون الاقتصادي وتدعيم التكامل في هذا المجال بين دول المنطقة.

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 كما التقى بوقادوم شخصيات سياسية أخرى في النيجر من بينها رئيس المجلس الشعبي الوطني، حسيني تيني.

وزير الخارجية الجزائري في النيجر بعد زيارته ماليرئيس مالي يستقبل وزير الخارجية الجزائري.

ويكثف وزير الخارجية الجزائري من نشاطه الدبلوماسي في دول الساحل في ظل الغموض الذي يسود مالي بعد الانقلاب العسكري الذي شهده هذا البلاد في 18 أغسطس الماضي، وفي ظل التحركات بين الماليين لوضع مؤسسات وسياسات المرحلة الانتقالية على السكة.

المصدر: وسائل إعلام جزائرية.

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