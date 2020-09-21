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الرئيس اللبناني ميشال عون يقترح إلغاء التوزيع الطائفي للوزارات السيادية

الرئيس اللبناني ميشال عون يقترح إلغاء التوزيع الطائفي للوزارات السيادية

أخبار العالم العربي

الرئيس اللبناني ميشال عون يقترح إلغاء التوزيع الطائفي للوزارات السيادية
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تقدم الرئيس اللبناني ميشال عون بمقترح يتضمن إلغاء التوزيع الطائفي للوزارات السيادية، منوها بأن الدستور لا ينص على منح وزارة لأي طائفة.


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