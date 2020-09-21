الرئيس اللبناني ميشال عون يقترح إلغاء التوزيع الطائفي للوزارات السيادية
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تقدم الرئيس اللبناني ميشال عون بمقترح يتضمن إلغاء التوزيع الطائفي للوزارات السيادية، منوها بأن الدستور لا ينص على منح وزارة لأي طائفة.
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