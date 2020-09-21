الرئيس اللبناني ميشال عون يقترح إلغاء التوزيع الطائفي للوزارات السيادية

تابعوا RT على

تقدم الرئيس اللبناني ميشال عون بمقترح يتضمن إلغاء التوزيع الطائفي للوزارات السيادية، منوها بأن الدستور لا ينص على منح وزارة لأي طائفة.



عون: طرحنا حلولا وسطية ولا يبدو في الأفق أي حل قريب



عون: الرئيس المكلف لم يستطع تقديم تشكيلته الوزارية



عون: آمل وحزب الله تصران على تسمية الوزراء الشيعة في الحكومة



عون: لا يجوز استبعاد الكتل النيابية عن تشكيل الحكومة



عون: لا ينص الدستور على منح وزارة لأي طائفة





