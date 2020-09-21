مصر.. السيسي يصدر قرارا استثنائيا بشأن رواتب بعض ضباط الجيش

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا بشان منح معاشات استثنائية لبعض ضباط الصف المتطوعين والمجندين السابقين بالقوات المسلحة المصرية والمستحقين عنهم.

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كما صدق الرئيس المصري على قرار جمهورى بشأن إنشاء نوط تذكارى بمناسبة "العملية الشاملة بسيناء"، ويتكون من طبقتين ذهبية أو فضية.

ويمنح هذ النوط لأفراد القوات المسلحة المصرية من الضباط وضباط الصف، الذين شاركوا أو ساهموا في العملية الشاملة بسيناء، حيث تكون الطبقة الأولى ذهبية لضباط القوات المسلحة، والطبقة الثانية فضية لضباط الصف بالقوات المسلحة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية