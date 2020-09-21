بعد انتشال جثة لبناني من البحر.. رسالة من ركاب "قارب الموت" (صورة)

تناقلت وسائل إعلام لبنانية محلية صورة رسالة مكتوبة وجدت في جعبة الجثة العائمة التي تم انتشالها مقابل شاطئ الزوق في لبنان، ويعتقد أن كاتبيها ركاب قارب الهجرة غير الشرعية شرق قبرص.

وذكرت المواقع ووسائل التواصل الاجتماعي أنه وبعد انتشال الجثة، عُثر على رسالة أو رسائل مكتوبة، ويُعتقد أن ركاب ما يصفه البعض بـ"قارب الموت" هم من كتبوها لطلب النجدة والإبلاغ أن الزورق مقطوع شرق قبرص.

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وبحسب الرسالة، فإن القارب يحمل 50 شخصا على متنه، وتوفي طفلان بسبب نقص الغذاء

Heart wrenching letters believed to be written by emigrants fleeing #Lebanon to Cyprus on the “Boat of Death”: “The boat carries 50 people on board. Two newborns have died due to lack of food.”



Via: https://t.co/kpNIs1MTmxالجثة-العائمة-مقابل-شاطئ-الزوق-تحمل-رسالة-مكتوبة-م/ar pic.twitter.com/aJYNjl9jGw — Lina Zhaim (@LinaZhaim) September 20, 2020

إشارة الى أن الرسائل وجدتها عناصر الإنقاذ البحري بعد فك الحزام المربوط على الجثة.

الجثة مقابل شاطئ الزوق تحمل رسالة من ركاب “قارب الموت” | Leb News https://t.co/6YZTMBLKby — www.lebnews.me (@lebnews3) September 20, 2020

ان الجثة العائمة مقابل شاطئ الزوق تحمل رسالة مكتوبة من ركاب "قارب الموت" وقد عُثر على رسائل مكتوبة ويُعتقد أن ركاب القارب هم من كتبوها لطلب النجدة والإبلاغ أن الزورق مقطوع شرق قبرص.

وبحسب الرسالة، فإن القارب يحمل ٥٠ شخصاً على متنه وقد توفي طفلان حديثا الولادة بسبب نقص الغذاء. pic.twitter.com/17osWE0K6s — Tami Kozhaya (@TamiKozhaya) September 20, 2020

الجثة العائمة مقابل شاطئ الزوق تحمل رسالة مكتوبة من ركاب "قارب الموت" - https://t.co/VhihUKRoRfpic.twitter.com/MHTRdVu3z2 — Liban8 (@LibanHuit) September 20, 2020