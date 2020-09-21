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بعد انتشال جثة لبناني من البحر.. رسالة من ركاب "قارب الموت" (صورة)

أخبار العالم العربي

بعد انتشال جثة لبناني من البحر.. رسالة من ركاب
النشرة اللبناني
صورة أرشيفية - اليونفيل تنقذ 36 شخصا على متن قارب خارج المياه الإقليمية اللبنانية
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تناقلت وسائل إعلام لبنانية محلية صورة رسالة مكتوبة وجدت في جعبة الجثة العائمة التي تم انتشالها مقابل شاطئ الزوق في لبنان، ويعتقد أن كاتبيها ركاب قارب الهجرة غير الشرعية شرق قبرص.

وذكرت المواقع ووسائل التواصل الاجتماعي أنه وبعد انتشال الجثة، عُثر على رسالة أو رسائل مكتوبة، ويُعتقد أن ركاب ما يصفه البعض بـ"قارب الموت" هم من كتبوها لطلب النجدة والإبلاغ أن الزورق مقطوع شرق قبرص.

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العثور على جثة قبالة شواطئ لبنان يعتقد أنها تعود لأحد ركاب "قارب هجرة"

وبحسب الرسالة، فإن القارب يحمل 50 شخصا على متنه، وتوفي طفلان بسبب نقص الغذاء

بعد انتشال جثة لبناني من البحر.. رسالة من ركاب

إشارة الى أن الرسائل وجدتها عناصر الإنقاذ البحري بعد فك الحزام المربوط على الجثة.

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