الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يصدر عفوا عن مساجين

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عفوا عما تبقى من عقوبة عدد من المحكوم عليهم بالسجن في مصر بمناسبة إحياء الاحتفالات بعيد القوات المسلحة يوم 6 أكتوبر المقبل.

ويتم تحديد قائمة المعنيين بقرار العفو الرئاسي من طرف لجنة عليا تتكون من مسؤولين أمنيين يرأسها مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون.

ويستفيد المساجين المعنيون بقرار الرئيس من العفو وفق شروط معينة مرتبطة بالمدة التي قضوها في السجن واعتبارات أخرى.

المصدر: وسائل إعلام مصرية