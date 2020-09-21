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العراق: سنشارك مع الصين والإمارات بتجارب سريرية للقاح كورونا

أخبار العالم العربي

العراق: سنشارك مع الصين والإمارات بتجارب سريرية للقاح كورونا
Reuters
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أعلن وكيل وزارة الصحة العراقية، حازم الجميلي، اليوم الاثنين، أن بلاده ستشارك مع الصين والإمارات ودول أخرى بتجارب سريرية للقاح ضد فيروس كورونا.

وقال في تصريح صحفي إن "العراق يكثف جهوده بالتعاون مع الصين والإمارات ودول أخرى، في السباق العالمي للتوصل للقاح واق من كورونا، وسيشارك رفقة هذه الدول في التجارب السريرية الهادفة لإثبات أن اللقاح آمن وفعال".

وأضاف أن "التجربة ستسهم بتطوير مراكز البحوث في البلاد، وسيتم اختيار مركزين او ثلاثة تقوم بمتابعة الموضوع لضمان حصول العراق على حاجته من اللقاح".

وأشار الجميلي إلى أن "العراق شأنه شأن بقية دول العالم يسعى للحصول على لقاح آمن وفعال في وقت مبكر".

المصدر: صحيفة الصباح + RT

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