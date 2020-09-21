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لبنان.. متمردون في سجن رومية : "سنفتح السجون ونخرج منها" والأهالي يتظاهرون لنصرتهم

أخبار العالم العربي

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أفاد مراسلنا باحتشاد تظاهرة أمام سجن رومية المركزي بلبنان صباح اليوم الاثنين، ينفذها أهالي المساجين إحتجاجا على تفشي وباء كورونا داخل السجن.

وقد عمد الأهالي إلى قطع الطريق أمام السجن.

إلى ذلك تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديوهات تظهر سجناء سجن رومية وهم في حالة استنفار بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا داخل السجن.

وتحدّث أحد السجناء في مقطع فيديو عن "ساعة الصفر" التي سيتم الإعلان عنها بعد انتهاء "المهلة التي أعطيت للدولة من أجل الافراج عن السجناء"، وطلب من كافة السجون في لبنان أن "تكون على أهبة الاستعداد لمساندة رومية"، داعيا "القوى الأمنية إلى عدم إطلاق النار". وقال: "سنفتح السجون وسنخرج منها".

المصدر: وكالات، مواقع التواصل الاجتماعي

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