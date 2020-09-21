 
مباشر

تبون: على فرنسا إعادة المزيد من رفات شهدائنا والاعتراف بجرائمها

أخبار العالم العربي

تبون: على فرنسا إعادة المزيد من رفات شهدائنا والاعتراف بجرائمها
Reuters Ramzi Boudina
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/oryp

قال الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، إن "إعادة فرنسا لرفات شهداء المقاومة خطوة صغيرة"، وأكد أنه يتعين عليها أن تعيد المزيد وتعترف بجرائمها.

وأضاف تبون في مقابلة مع وسائل إعلام جزائرية: "لا نريد أن تتوقف تلك الخطوة الصغيرة".، مؤكدا أنه "لابد من الاعتراف ببعض الجرائم الاستعمارية التي ارتكبت في حق الجزائر والجزائريين".

وقال في هذا الصدد إن "من يستهدفوننا من لوبيات فرنسا فليعلموا بأننا لن نتراجع شبرا واحدا عن سيادتنا".

وأشار الرئيس الجزائري إلى وجود "لوبي فرنسي يحاول تعكير العلاقة مع باريس، وأن هذا اللوبي الفرنسي يستغل منظمات غير حكومية في التعكير".

كما أكد تبون أن الأرشيف الجزائري الموجود في فرنسا يجب أن يُعاد للجزائر.

المصدر: النهار

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا