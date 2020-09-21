تبون يعلن عن إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في الجزائر

أعلن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، مساء الأحد، أن الجزائر ستجري انتخابات تشريعية مبكرة.

وقال تبون، في حديث لوسائل إعلام جزائرية، إن الانتخابات البرلمانية ستجري عقب استفتاء على دستور جديد في 1 نوفمبر المقبل.

وكان تبون، الذي انتخب لمنصب رئيس البلاد في ديسمبر 2019، قد تعهد بتنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية تلبية لمطالب الاحتجاجات الضخمة التي أجبرت الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، على الاستقالة في أبريل 2019.

المصدر: "رويترز"