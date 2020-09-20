 
مباشر

الجيش الأردني يعلن إحباط محاولة تسلل من المملكة إلى سوريا

أخبار العالم العربي

الجيش الأردني يعلن إحباط محاولة تسلل من المملكة إلى سوريا
Reuters MUHAMMAD HAMED
عناصر في الجيش الأردني.
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/orx5

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، اليوم الأحد، عن إحباط محاولة تسلل شخص من الأراضي الأردنية إلى سوريا.

وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، في بيان أصدرته عبر موقعها الرسمي على لسان مصدر عسكري، إن "المنطقة العسكرية الشمالية أحبطت، أمس السبت، على إحدى واجهاتها، محاولة تسلل شخص من الأراضي الأردنية إلى الأراضي السورية".

وبين المصدر أنه "تم تطبيق قواعد الاشتباك ما أدى إلى إلقاء القبض عليه، وتحويله إلى الجهات الأمنية المختصة".

وأضاف المصدر أن "القوات المسلحة الأردنية ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب بهدف حماية المواطن وأمن الحدود للمملكة الأردنية الهاشمية".

المصدر: RT

 

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا