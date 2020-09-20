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قيادي فلسطيني: نحمي العرب من مطامع إسرائيل الممتدة من النيل حتى الفرات

أخبار العالم العربي

قيادي فلسطيني: نحمي العرب من مطامع إسرائيل الممتدة من النيل حتى الفرات
Reuters Ammar Awad
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حذر القيادي الفلسطيني البارز عزام الأحمد من خطورة تطبيع دول عربية علاقاتها مع إسرائيل، مشددا على أن ذلك "يهدد الأمة العربية بأسرها".

وقال الأحمد، العضو في اللجنتين المركزيتين لمنظمة التحرير الفلسطينية وحركة "فتح"، في حوار مع قناة "العربي"، إن الشعوب العربية تعتبر تطبيع العلاقات مع إسرائيل "خيانة وخنجرا مسموما في ظهر الشعب الفلسطيني"، مخاطبا الحكومات العربية التي تقدم على هذه الخطوة بالقول: "نتطلع إلى شعوبهم أن تلجمهم حتى يعيدوا النظر بما وقعوا عليه. لا تدمروا أنفسكم ومستقبل الأمة العربية بكاملها".

وشدد القيادي على أن الفلسطينيين يدافعون عن الأمة العربية برمتها، وخاصة عن مكة المكرمة وبغداد والقاهرة وعمّان ودمشق، وتابع: "هذا قدرنا كفلسطينيين. نحن المرابطون في القدس للدفاع عنها أمام المطامع الصهيونية من النيل إلى الفرات، وسنبقى رأس الرمح في التصدي للإدارة الأمريكية والحركة الصهيونية".

وتأتي هذه التصريحات في ظل إبرام إسرائيل بوساطة الولايات المتحدة اتفاقية السلام مع كل من الإمارات والبحرين في وقت سابق من سبتمبر الجاري.

المصدر: RT

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