قيادي فلسطيني: نحمي العرب من مطامع إسرائيل الممتدة من النيل حتى الفرات

حذر القيادي الفلسطيني البارز عزام الأحمد من خطورة تطبيع دول عربية علاقاتها مع إسرائيل، مشددا على أن ذلك "يهدد الأمة العربية بأسرها".

وقال الأحمد، العضو في اللجنتين المركزيتين لمنظمة التحرير الفلسطينية وحركة "فتح"، في حوار مع قناة "العربي"، إن الشعوب العربية تعتبر تطبيع العلاقات مع إسرائيل "خيانة وخنجرا مسموما في ظهر الشعب الفلسطيني"، مخاطبا الحكومات العربية التي تقدم على هذه الخطوة بالقول: "نتطلع إلى شعوبهم أن تلجمهم حتى يعيدوا النظر بما وقعوا عليه. لا تدمروا أنفسكم ومستقبل الأمة العربية بكاملها".

Fatah Central Committee Member Azzam Al-Ahmad: The Palestinians Defend the Entire Arab Nation from the Zionist Designs to Expand from the Nile to the Euphrates pic.twitter.com/rxWSQwngfp — MEMRI (@MEMRIReports) September 18, 2020

وشدد القيادي على أن الفلسطينيين يدافعون عن الأمة العربية برمتها، وخاصة عن مكة المكرمة وبغداد والقاهرة وعمّان ودمشق، وتابع: "هذا قدرنا كفلسطينيين. نحن المرابطون في القدس للدفاع عنها أمام المطامع الصهيونية من النيل إلى الفرات، وسنبقى رأس الرمح في التصدي للإدارة الأمريكية والحركة الصهيونية".

وتأتي هذه التصريحات في ظل إبرام إسرائيل بوساطة الولايات المتحدة اتفاقية السلام مع كل من الإمارات والبحرين في وقت سابق من سبتمبر الجاري.

المصدر: RT