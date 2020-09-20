"أنصار الله" الحوثية تدين "كافة اشكال" التطبيع العربي مع إسرائيل

استنكرت جماعة "أنصار الله" الحوثية اليمنية، اليوم الأحد، اتفاق التطبيع المعلن مؤخرا بين الإمارات والبحرين مع إسرائيل برعاية أمريكية.

وقال رئيس المجلس السياسي الأعلى في صنعاء التابع للحوثيين، مهدي المشاط: "نشجب وندين كل أشكال التطبيع مع العدو الإسرائيلي".

وأضاف: "نذكر كل المطبعين العرب بأن فلسطين وأمتهم أولى بهم وبحماسهم وانحناءاتهم من إسرائيل وننصح بأن الخط الذي يسيرون فيه طريق موحش ولن يجدوا فيه أي مصلحة لهم أو لشعوبهم سوى المزيد من الألم والندم والضياع".

وجدد المشاط التأكيد على "وقوف اليمن شعبا وقيادة وثورة إلى جانب القدس وفلسطين وشعب فلسطين".

ووقعت الإمارات والبحرين، يوم 15 سبتمبر في البيت الأبيض، اتفاقي سلام تاريخيين مع إسرائيل ينصان على إقامة علاقات دبلوماسية رسمية معها، في خطوة أثارت استنكارا شديدا من قبل الجانب الفلسطيني.

المصدر: RT