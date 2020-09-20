ليبيا.. "الوطنية للنفط" تنشر فيديو لبدء عملية ضخ النفط في سرت (فيديو)

نشرت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، اليوم الأحد، فيديو عبر صفحتها في موقع "فيسبوك" لبدء عملية ضخ النفط في حقول شركة سرت للنفط والغاز.

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وكانت المؤسسة قد أعلنت، أمس السبت، رفع حالة "القوة القاهرة" عن الحقول والموانئ النفطية "الآمنة"، مشددة على أهمية التمسك بالثوابت المهنية وغير السياسية في أي ترتيبات تتعلق برفع حالة "القوة القاهرة" عن الحقول والموانئ النفطية.

وأعطيت التعليمات للشركات المشغلة في كل الأحواض الرسوبية وكذلك الإدارات المختصة بالمؤسسة بمباشرة مهامها واستئناف الإنتاج والصادرات من الحقول والموانئ الآمنة.

يأتي ذلك عقب إعلان "الجيش الوطني الليبي" (التابع للمشير خليفة حفتر) موافقته على فتح حقول النفط بشروط محددة، وهو ما وافق عليه عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، أحمد معيتيق، فيما رفضته أطراف أخرى منها المجلس الأعلى للدولة.

ناصر حاتم

المصدر: RT