"الخارجية الأردنية" تدين استهداف الحوثيين لجازان السعودية

دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن، قيام الحوثيين باستهداف إحدى القرى الحدودية في محافظة الحرث بمنطقة جازان السعودية، ما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين.

وأعرب الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير ضيف الله علي الفايز، اليوم عن "خالص التمنيات بالشفاء العاجل للمُصابين".

وأكد استنكار "المملكة ورفضها هذا الهجوم الإرهابي الجبان، وتضامن المملكة مع المملكة العربية السعودية الشقيقة حكومةً وشعباً، ووقوفها معها في وجه كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها".

دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين قيام ميليشيات الحوثيين باستهداف إحدى القرى الحدودية في محافظة الحرث بمنطقة جازان بالمملكة العربية السعودية، ما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين.@KSAMOFA@KSAembassyJOpic.twitter.com/UHDsbLk7fg — وزارة الخارجية الأردنية (@ForeignMinistry) September 20, 2020

دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين قيام ميليشيات الحوثيين باستهداف إحدى القرى الحدودية في محافظة الحرث بمنطقة جازان بالمملكة العربية السعودية، ما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين.@KSAMOFA@KSAembassyJOpic.twitter.com/UHDsbLk7fg — وزارة الخارجية الأردنية (@ForeignMinistry) September 20, 2020

وشدد الفايز على أن "أمن المملكتين واحد لا يتجزأ وأي تهديد لأمن المملكة الشقيقة هو تهديد لأمن واستقرار المنطقة بأكملها".

وأعلن التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية، مساء السبت، إصابة 5 أشخاص جراء سقوط قذيفة بمنطقة جازان جنوب المملكة، أطلقتها جماعة "أنصار الله".

المصدر: وكالات