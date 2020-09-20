السعودية.."تغريدات مسيئة" تغرم طبيبا مبلغا طائلا

أصدرت لجنة النظر في مخالفات أحكام مزاولة المهن الصحية بصحة تبوك، قرارا بمعاقبة طبيب بغرامة مالية قدرها 70 ألف ريال، بسبب نشره تغريدات مسيئة.

وبحسب صحيفة "عكاظ"، جاء قرار اللجنة على خلفية مخالفة هذا الطبيب واجبات الزمالة ومقتضى العلاقة بينه وبين زملائه، بالإساءة لهم عبر نشر تغريدات في أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

كما أصدرت اللجنة قرارا بمعاقبة صيدلي بغرامة قدرها خمسة آلاف ريال، بعد أن رفض العمل بسياسات ومعايير الجودة بقسم الصيدلة، ورفض التوقيع على جميع الأوراق التي تتعلق بسياسات وإجراءات الجودة، حيث اعتمد وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، تلك القرارات.

المصدر: عكاظ