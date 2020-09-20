لبنان.. إشكال بين ذوي أحد ضحايا كورونا والطاقم الطبي بسبب عملية الدفن (فيديو)

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو قيل إنه لإشكال حصل بين أقرباء أحد المتوفين بفيروس كورونا والعاملين بالهيئة الصحية التي كانت تقوم بدفن الضحية في بلدة حوش الرافقة قضاء بعلبك.

وفي التفاصيل، قال الناشطون إن الأهالي اعترضوا على إجراءات دفن المتوفي بسبب الكارونا، وعمل هؤلاء على انتزاع الجثمان من الهيئة الصحية الإسلامية لدفنه بطريقة طبيعية.

من جهته استنكر محافظ بعلبك الهرمل، بشير خضر، "الإعتداء" على أفراد طاقم الهيئة الصحية في حوش الرافقة، مؤكدا أنهم كانوا يقومون بدفن إحدى ضحايا كورونا بشكل شرعي وعلمي، و"ان هؤلاء المتطوعين يخاطرون بحياتهم بظل انتشار الوباء، وإن هذا الفعل (الإعتداء) اذا دلّ على شيء، فعلى قلة الوعي والإصرار على العيش في النكران".

نستنكر الإعتداء على طاقم الهيئة الصحية في حوش الرافقة الذين كانوا يقومون بدفن احدى ضحايا كورونا بشكل شرعي وعلمي، ان هؤلاء المتطوعين يخاطرون بحياتهم بظل انتشار الوباء، وان هذا الفعل اذا دل على شيء، فعلى قلة الوعي والإصرار على العيش في النكران.#كورونا_مش_كذبة — Bachir Khodr (@BachirKhodr) September 20, 2020

حافظ بعلبك الهرمل بشير خضر استنكر الإعتداء على طاقم الهيئة الصحية في حوش الرافقة الذين كانوا يقومون بدفن احدى ضحايا كورونا بشكل شرعي وعلمي، وقال:"ان هؤلاء المتطوعين يخاطرون بحياتهم بظل انتشار الوباء، وان هذا الفعل اذا دلّ على شيء، فعلى قلة الوعي والإصرار على العيش في النكران".

بينما كانت الهيئة الصحية عم تدفن شخص توفى في بلدة بقاعية (حوش الرافقة ) بـ #كورونا عيلة المتوفي لحقت الهيئة "بالرفش"؛ قشطوهن الجثة وقررو يرجعو يغسلو ويكفنو "عذوقن" ويدفنو ومصرين انو الزلمة ما عندو كورونا🙂#نلبس_عيب_الكمامات😷🤦🏻‍♀️



ملاحظة: جد مش مزحة🤦🏻‍♀️

الاعلامية زينب ناجي pic.twitter.com/XCgyRsq70o — Lara~lara (@Lara33204989) September 20, 2020

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي