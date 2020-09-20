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لبنان.. إشكال بين ذوي أحد ضحايا كورونا والطاقم الطبي بسبب عملية الدفن (فيديو)

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لبنان.. إشكال بين ذوي أحد ضحايا كورونا والطاقم الطبي بسبب عملية الدفن (فيديو)
تويتر
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انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو قيل إنه لإشكال حصل بين أقرباء أحد المتوفين بفيروس كورونا والعاملين بالهيئة الصحية التي كانت تقوم بدفن الضحية في بلدة حوش الرافقة قضاء بعلبك.

وفي التفاصيل، قال الناشطون إن الأهالي اعترضوا على إجراءات دفن المتوفي بسبب الكارونا، وعمل هؤلاء على انتزاع الجثمان من الهيئة الصحية الإسلامية لدفنه بطريقة طبيعية.

من جهته استنكر محافظ بعلبك الهرمل، بشير خضر، "الإعتداء" على أفراد طاقم الهيئة الصحية في حوش الرافقة، مؤكدا أنهم كانوا يقومون بدفن إحدى ضحايا كورونا بشكل شرعي وعلمي، و"ان هؤلاء المتطوعين يخاطرون بحياتهم بظل انتشار الوباء، وإن هذا الفعل (الإعتداء) اذا دلّ على شيء، فعلى قلة الوعي والإصرار على العيش في النكران".

حافظ بعلبك الهرمل بشير خضر استنكر الإعتداء على طاقم الهيئة الصحية في حوش الرافقة الذين كانوا يقومون بدفن احدى ضحايا كورونا بشكل شرعي وعلمي، وقال:"ان هؤلاء المتطوعين يخاطرون بحياتهم بظل انتشار الوباء، وان هذا الفعل اذا دلّ على شيء، فعلى قلة الوعي والإصرار على العيش في النكران".

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي

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