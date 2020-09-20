بيان لوزارة الداخلية المصرية حول مظاهرات دعا إليها محمد علي

أكد مصدر أمني مصري اليوم الأحد، استقرار الحالة الأمنية وعدم حدوث أي أمر يعكر الصفو العام، وعدم خروج أي تظاهرات.

يأتي ذلك ردا على انتشار مقاطع فيديو لتظاهرات تم تداولها عبر حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي لتظاهرة مزعومة اليوم في مصر وتحديدا في مدينة الإسكندرية الساحلية.

وتبين أن المقطع المتداول يعود لأحداث وقعت قبل نحو 10 أيام احتجاجا على إزالة مبان عشوائية في الإسكندرية.

ولم تشهد مصر حتى الآن أي تظاهرات تذكر بعد دعوة المقاول المعارض محمد علي من مقر إقامته في إسبانيا للخروج في مظاهرات يوم الـ20 من سبتمبر، بمناسبة الذكرى الأولى لتظاهرات فاشلة دعا إليها في التوقيت ذاته العام الماضي.

RT

RT

RT

المصدر: RT