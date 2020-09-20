العراق.. مقتل عنصر في الحشد الشعبي بإطلاق نار من "داعش"

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الاحد، مقتل عنصر في الحشد الشعبي وجرح آخر، خلال عملية أمنية لتعقب خلايا "داعش" في شمال البلاد.

وذكرت في بيان صحفي أن "القوات الأمنية المشتركة في قيادة عمليات نينوى، تمكنت خلال تفتيش وتطهير جزرة كنعوص، من العثور على 3 أوكار ونفقين و4 بنادق كلاشنكوف وسبطانة رشاشة متوسطة عيار 4.5 ملم".

وأضافت: "كما ألقت القوات المنفذة للواجب، القبض على 8 مطلوبين صادرة بحقهم مذكرات قبض في القرى القريبة من الجزرة".

وتابعت الخلية: "خلال قيام قوة من قيادة محور نینوی - حشد شعبي باستطلاع القسم الشمالي من جزرة كنعوص الشمالية تعرضت الى إطلاق نار مباشر من قبل العناصر الإرهابية، مما أدى الى استشهاد مقاتل من الحشد وجرح آخر".

المصدر: RT