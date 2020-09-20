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بالفيديو.. حاخام يهودي ينفخ الشوفار في دبي بمناسبة رأس السنة العبرية

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بالفيديو.. حاخام يهودي ينفخ الشوفار في دبي بمناسبة رأس السنة العبرية
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نشرت صفحة "إسرائيل تتكلم بالعربية" مقطع فيديو يظهر فيه حاخام الجالية اليهودية في دولة الإمارات ينفخ البوق اليهودي "الشوفار" في دبي بمناسبة حلول رأس السنة العبرية.

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وتحتفل الجالية اليهودية في دولة الإمارات للمرة الأولى برأس السنة العبرية في ظل إعلان اتفاق السلام بين أبو ظبي وتل أبيب برعاية أمريكية.

ويقدر تعداد الجالية اليهودية في الإمارات بنحو 3 آلاف شخص غالبتهم في دبي، حيث يوجد كنيس واحد معروف، وهو مفتوح منذ عام 2008.

المصدر: RT

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