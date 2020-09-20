العثور على جثة قبالة شواطئ لبنان يعتقد أنها تعود لأحد ركاب "قارب هجرة"

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" اللبنانية، أنه تم العثور على جثة عائمة على سطح البحر قبالة منطقة الصرفند بجنوب العاصمة بيروت، يعتقد أنها تعود لأحد ركاب "قارب هجرة".

إقرأ المزيد

وعثر أحد صيادي الأسماك في الصرفند على جثة عائمة على سطح الماء، فسارع إلى إبلاغ القوى الأمنية، التي حضرت إلى المكان وعملت على نقل الجثة إلى أحد مراكزها في المنطقة.

من جهة أخرى، ذكرت معلومات قناة الـ"OTV"، أنه "بعد العثور على جثة مقابل شاطئ الصرفند، تعمل ​ وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني على انتشال جثة ثانية من البحر، مقابل ​معمل الذوق الحراري".

وكانت السلطات القبرصية أقدمت على إعادة 33 مهاجرا وصلوا إلى ليماسول في الخامس من الشهر الحالي قادمين من لبنان​، واعتقلت الشرطة القبرصية 4 أشخاص كانوا ضمن مجموعة أخرى من 51 مهاجرا من السوريين واللبنانيين، تواجدوا على متن القارب، ويعتقد أنهم متورطون بقضايا تهريب البشر.

المصدر: وسائل إعلام لبنانية