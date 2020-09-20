مصر.. مصرع وإصابة 4 عمال في انهيار بئر صرف صحي بأسيوط

لقي عاملان مصرعهما، بينما أصيب اثنان آخران، في حادث انهيار بئر صرف صحي أثناء الحفر أمام شركة الصرف بمدينة أسيوط الجديدة.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة يفيد بانهيار بئر صرف صحي أثناء الحفر بأسيوط الجديدة أمام شركة الصرف بأسيوط الجديدة، ووقوع وفيات ومصابين من العمال.

وانتقل فريق من مباحث القسم والإسعاف والدفاع المدني والإنقاذ، وبالمعاينة والفحص تبين وجود جثتين أسفل الحفر، وجرى انتشالهما بواسطة قوات الإنقاذ البرى والحماية المدنية، كما أسفر الحادث عن إصابة كل من محمود .أ .ح (17 سنة)، عامل من نجع حمادي قنا، ومحمد .ع .س (25 سنة)، عامل من نجع حمادي قنا، وتم نقلهما عن طريق الإسعاف إلى مستشفى أسيوط الجديدة

ناصر حاتم

المصدر: RT