سوريا.. وزير يعاين أحد أفران دمشق للاطلاع على نتائج الآلية الجديدة لتوزيع الخبز

قام وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السوري، طلال البرازي، بجولة على أفران أحد الأحياء في العاصمة دمشق للاطلاع على نتائج اعتماد الآلية الجديدة لتوزيع الخبز على المواطنين.

ونقلت الوطن من مصادر مطلعة أنه ومن خلال الزيارة تبين تراجع كبير في الازدحام منذ الصباح ووجود فائض من إنتاج الخبز، بعد أن حدت الآلية الجديدة من المتاجرة بمادة الخبز.

ووفقا لأحد القائمين على الأفران فإنه تم خبز 10 أطنان من مخصصاته البالغة 13 طنا اليوم، وبقي لديه فائض، ما يؤكد أن هناك من كان يتاجر بكميات الخبز المستجر الذي كان يباع على أبواب الأفران وقربها.

المصدر: الوطن