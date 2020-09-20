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محافظ نينوى يعلن عن قرب تنفيذ خط سكك حديد بين الموصل وتركيا

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محافظ نينوى يعلن عن قرب تنفيذ خط سكك حديد بين الموصل وتركيا
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أعلن محافظ نينوى في العراق، نجم الجبوري، اليوم الأحد، أن الأيام المقبلة ستشهد بدء مد خط سكك حديد حديث بين مدينة الموصل (مركز محافظة نينوى) وتركيا.

وقال الجبوري في تصريح صحفي، إن "الملاكات الهندسية والفنية المختصة، وبالتعاون مع شركات إعمار هندسية تركية، ستبدأ خلال أيام بمد خط سكك بين مدينة الموصل وتركيا من اجل تخفيف الزخم الحاصل على الطرق".

وأضاف، أن "المشروع هو الأول من نوعه في مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى"، مبيناً أن "المحافظة لديها تعاون وتبادل اقتصادي واستثماري كبيرين مع تركيا".

 

 

المصدر: صحيفة الصباح الرسمية + RT

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