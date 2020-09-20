مجموعة الحبتور في دبي تفتتح مكتبا تمثيليا لها في إسرائيل

قالت مجموعة الحبتور في دبي، اليوم الأحد، إنها ستفتح مكتبا تمثيليا لها في إسرائيل، مشيرة في بيان إلى أنها تستعد للكشف عن بعض أوجه التعاون في الأيام المقبلة.

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وتجري مجموعة الحبتور، برئاسة رجل الأعمال الإماراتي البارز، خلف أحمد الحبتور، محادثات مع شركة الطيران الإسرائيلية "إسراير" لإطلاق رحلات تجارية مباشرة إلى الإمارات.

وتغطي محفظة المجموعة المملوكة لعائلة الحبتور قطاعات الضيافة والبناء والتعليم والسيارات.

وكانت الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل اتفقتا الأسبوع الماضي على إقامة علاقات دبلوماسية وتجارية ثنائية بينهما، قال مسؤولون فيهما إنها ستخلق فرصا اقتصادية مهمة.

وكان خلف الجبتور (71 عاما)، دعا العرب في العام 2018 في حال كانوا يرغبون في السلام أن يبرهنوا ذلك، "وأن يكفوا عن إطلاق دعوات رفض متعصبة لا تؤدي سوى إلى تأجيج الكراهية"، وقال حينها: "إسرائيل موجودة، وهذا واقع علينا أن نتعامل معه".

ويعتبر الحبتور من الشخصيات البارزة في الإمارات، ويتمتع بحضور لدى الأوساط السياسية الحاكمة في أبو ظبي.

المصدر: رويترز