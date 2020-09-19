مظاهرة في منهاتن الأمريكية تنديدا بـ"الحصار على اليمن"

أقام ناشطون يمنيون وأمريكيون، وقفة احتجاجية في مانهاتن وسط نيويورك الأمريكية، تنديدا بالتحالف العربي في اليمن وللمطالبة بإيقاف الحرب في هذا البلد ورفع الحصار عن مطار صنعاء.

وردد المتظاهرون شعارات مناهضة للتحالف العربي بقيادة السعودية من بينها: "أوقفوا عدوانكم عن اليمن- ارفعوا الحصار عن مطار صنعاء الدولي- أطلقوا الحصار عن المشتقات النفطية- دعوا اليمنيين يقررون مستقبلهم السياسي- لا للوصاية والاحتلال".

واتجه العشرات من المتظاهرين الى مكتب عضو مجلس الشيوخ المعني بملف الحرب على اليمن السيناتور تشاك شومر، رافعين صور ضحايا الحرب المستمرة منذ سنوات، وضحايا الحصار المفروض على البلاد.

ودعا المتظاهرون إلى "فك الحصار عن اليمن وفك الحظر المفروض على مطار صنعاء الدولي".

المصدر: RT