"صحة غزة": نمر بأزمة دوائية صعبة وخطيرة في ظل كورونا

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، أشرف القدرة، اليوم السبت، أن المختبر المركزي في القطاع يعاني من نقص شديد في المعدات الطبية المستخدمة في الكشف عن فيروس كورونا المستجد.

وقال القدرة: " مسحات الفحص المخبري على وشك النفاذ وتكفي 48 ساعة فقط، ومن الممكن أن يؤثر سلبًا على سير عملية التقصي الوبائي للفيروس في القطاع، فيما تكفي أدوات فحص الحمض النووي الخاص بفيروس كورونا لساعات قليلة فقط".

وحذر القدرة، من التأثيرات الصعبة على منظومة الخدمات الصحية المقدمة في المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية، خاصة في هذه المرحلة التي تزداد فيها الحاجة الى تعزيز تلك الأرصدة وبالتالي تعزيز الجهود الصحية لمواجهة جائحة كوفيد 19.

وطالب القدرة كافة الجهات المعنية محليا وإقليميا ودوليا بضرورة دعم احتياجات وزارة الصحة لتحقيق استجابة أفضل من الأدوية ولوازم المختبرات وأجهزة التنفس الصناعي ومستلزمات التعقيم لتحقيق استجابة أفضل مع تفشي الوباء في قطاع غزة.

كما دعا، المجتمع الدولي بضرورة رفع الحصار "غير القانوني وغير الإنساني عن قطاع غزة بشكل عاجل".

وسجلت وزارة صحة غزة، اليوم، 90 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات منذ مارس الماضي إلى 2313 مصابا.

وأشارت الوزارة إلى تعافي 18 حالة جديدة من مصابي كورونا، في حين استقرت حالات الوفاة عند 17 حالة.

المصدر: RT