 
مباشر

كورونا يضرب لبنان بقوة.. الإصابات اليومية تقترب من 800 حالة

أخبار العالم العربي

كورونا يضرب لبنان بقوة.. الإصابات اليومية تقترب من 800 حالة
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/orpi

سجل لبنان اليوم السبت رقما قياسا جديدا بعدد إصابات فيروس كورونا على أساس يومي، حيث قارب عدد الحالات الـ800 شخص.

إقرأ المزيد
وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 18 وفاة و750 إصابة جديدة بفيروس كورونا
وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 18 وفاة و750 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وأعلنت ​وزارة​ الصحة اللبنانية في تقريرها اليومي، عن تسجيل 779 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ بدء تفشي العدوى في لبنان إلى 28297 حالة.

وأوضحت أنه تم تسجيل 772 حالة إصابة بين المقيمين خلال الساعات الـ24 الماضية، و7 إصابات بين الوافدين.

كما أعلنت الوزارة عن تسجيل 5 ​حالات​ وفاة ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 286.

كورونا يضرب لبنان بقوة.. الإصابات اليومية تقترب من 800 حالة

ولفتت الوزارة إلى أنها أجرت 12400 فحص مخبري لكشف الإصابات بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، منها 2603 فحوص في المطار.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا