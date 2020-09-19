فؤاد بدراوي يرأس اجتماع الهيئة العليا لحزب الوفد المصري

انطلق اجتماع الهيئة العليا لحزب الوفد المصري، مساء اليوم، وسط هتافات عدد من أعضاء الهيئة الوفدية، برحيل رئيس الحزب، المستشار بهاء أبو شقة.

وأكد النائب فؤاد بدراوي، سكرتير عام حزب الوفد، في بيان رسمي، دعمه لاستمرار الوفد ضمن قائمة التحالف في انتخابات مجلس النواب 2020

وقال سكرتير الوفد، قبل الاجتماع، إن ما نشر على لسانه حول رفضه لذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لا أساس له من الصحة، وأن هذه الأقوال المنسوبة إليه مخالفة للواقع والحقيقة.

وكانت معلومات متضاربة قد نقلت عن قيادات بحزب الوفد تتعلق بمشاركتهم فى انتخابات مجلس النواب في ظل خلاف كبير يدور داخل أروقة الحزب حول جدوى المشاركة في تلك الانتخابات.

ناصر حاتم

المصدر: RT