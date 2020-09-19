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ولي عهد أبوظبي يبحث مع ماكرون قضايا المنطقة

أخبار العالم العربي

ولي عهد أبوظبي يبحث مع ماكرون قضايا المنطقة
Reuters Gonzalo Fuentes
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان - أرشيف
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بحث ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية وتطويرها في مختلف الجوانب.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الجانبين، اليوم السبت، ناقشا فيه عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك في منطقة الشرق الأوسط وجهود البلدين في دعم السلام والاستقرار في المنطقة، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية.

وتطرق الجانبان في هذا الصدد إلى أهمية معاهدة "السلام التاريخية" التي وقعتها الإمارات وإسرائيل في "تعزيز الاستقرار والأمان والعيش بسلام وتحقيق التنمية والازدهار لصالح شعوب المنطقة جميعا ومستقبلها".

المصدر: "العين" الإماراتية

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