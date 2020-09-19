ولي عهد أبوظبي يبحث مع ماكرون قضايا المنطقة

بحث ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية وتطويرها في مختلف الجوانب.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الجانبين، اليوم السبت، ناقشا فيه عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك في منطقة الشرق الأوسط وجهود البلدين في دعم السلام والاستقرار في المنطقة، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية.

بحثت خلال اتصال هاتفي من إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا الصديقة..العلاقات الإستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها إضافة إلى المستجدات والقضايا ذات الاهتمام المشترك وجهود البلدين في دعم السلام والاستقرار في المنطقة. — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) September 19, 2020

وتطرق الجانبان في هذا الصدد إلى أهمية معاهدة "السلام التاريخية" التي وقعتها الإمارات وإسرائيل في "تعزيز الاستقرار والأمان والعيش بسلام وتحقيق التنمية والازدهار لصالح شعوب المنطقة جميعا ومستقبلها".

المصدر: "العين" الإماراتية