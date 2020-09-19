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تركيا: تحييد 8 عناصر من الوحدات الكردية حاولوا التسلل لمنطقة "نبع السلام" شمال سوريا

أخبار العالم العربي

تركيا: تحييد 8 عناصر من الوحدات الكردية حاولوا التسلل لمنطقة
Reuters RODI SAID
عناصر في الجيش التركي بمنطقة تل أبيض شمال سوريا.
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أعلنت وزارة الدفاع التركية، يوم السبت، أن قواتها قضت على 8 مسلحين من "وحدات حماية الشعب" الكردية حاولوا التسلل إلى منطقة عملية "نبع السلام" الخاضعة لسيطرة تركيا في شمال شرق سوريا.

وقالت الوزارة، في بيان مقتضب نشرته عبر "تويتر": "تم تحييد 8 إرهابيين من حزب العمال الكردستاني\ وحدات حماية الشعب، خلال الساعات الـ24 الماضية أثناء محاولتهم التسلل إلى منطقة عملية نبع السلام على يد أبطالنا من قوات الكوماندوز".  

وتعهدت وزارة الدفاع التركية بأنها "لن نسمح بتدهور أجواء السلام والثقة في المنطقة".

وبسطت تركيا سيطرتها على منطقة يمتد عمقها إلى 30 كيلومترا داخل شمال شرق سوريا، وذلك منذ إطلاق عمليتها العسكرية "نبع السلام" في 9 أكتوبر 2019، ضد "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة إرهابية وذراعا لـ"حزب العمال الكردستاني"، وتمثل هيكلا عسكريا لـ"قوات سوريا الديمقراطية".

ويسود حاليا هدوء نسبي في المنطقة، بعد توصل تركيا إلى اتفاقين منفصلين مع الولايات المتحدة وروسيا، يومي 17 و22 أكتوبر 2019، ينص الأول على سحب الوحدات الكردية من منطقة عملية "نبع السلام" فيما يقضي الثاني بإبعاد المقاتلين الأكراد عن الحدود السورية التركية إلى عمق 30 كيلومترا جنوبا.

المصدر: RT

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