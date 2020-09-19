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وزير الصحة الإماراتي يتلقى الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا (صورة)

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وزير الصحة الإماراتي يتلقى الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا (صورة)
Reuters
صورة أرشيفية
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أفادت وكالة الأنباء الإماراتية بتلقى وزير الصحة ووقاية المجتمع، عبدالرحمن العويس، الجرعة الأولى من لقاح كوفيد 19، "ضمن خطة الوزارة لتقديم اللقاح لفئات محددة من خط الدفاع الأول".

ونقلت الوكالة الإماراتية عن الوزير، قوله: "إننا نسعى من خلال تقديم هذا اللقاح لتوفير كافة وسائل الأمان لأبطال خط الدفاع الأول وحمايتهم من أي أخطار قد يتعرضون لها بسبب طبيعة عملهم"، مؤكدا أن اللقاح "يتوافق بشكل كامل وتام مع اللوائح والقوانين التي تسمح بمراجعة أسرع لإجراءات الترخيص، وذلك عقب ظهور نتائج إيجابية للتجارب السريرية التي أجراها القطاع الصحي في الدولة"

وأوضح الوزير أن اللقاح "آمن وفعال" وسيساهم في "تقليل الخسائر التي تسببت به جائحة كوفيد-19 والحفاظ على الأرواح".

وأضافت الوكالة أن "ذلك يأتي تماشيا مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع التي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي والتي تتضمن تقديم لقاح كوفيد 19 لفئات محددة من خط الدفاع الأول".

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يذكر أن دولة الإمارات أجازت الاستخدام الطارئ للقاح كوفيد-19 لإتاحته أمام الفئات الأكثر تعاملا مع مصابي الفيروس، بهدف توفير وسائل الأمان والسلامة كافة وحمايتهم من أية أخطار قد يتعرضون لها بسبب طبيعة عملهم.

المصدر: وام

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