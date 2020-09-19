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تونس تسجل ارتفاعا قياسيا في إصابات كورونا بواقع 540 إصابة

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تونس تسجل ارتفاعا قياسيا في إصابات كورونا بواقع 540 إصابة
Reuters Zoubeir Souissi
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أعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم السبت، عن تسجيل 540 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال آخر 24 ساعة، وهي أكبر حصيلة يومية منذ بدء تفشي الوباء.

كذلك أعلنت الوزارة عن وفاة 5 أشخاص جراء إصابتهم بفيروس كورونا، ويرتفع بذلك العدد الكلي للوفيات إلى 138 حالة منذ بدء تفشي الوباء، فيما بلغ مجموع عدد المصابين 9110 حتى الآن.

وبحسب الوزارة، يخضع للعلاج في المستشفيات 152 مصابا بالفيروس، بينهم 54 مريضا في غرف الإنعاش، و18 مريضا تم وصلهم بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وبحسب آخر الأرقام والبيانات التونسية الرسمية بلغ العدد الكلي لحالات الشفاء من الفيروس 2366 حالة.

المصدر: وزارة الصحة التونسية

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