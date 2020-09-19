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بالفيديو.. السعودية تنهي تجهيزاتها لأكبر استعراض جوي في المملكة

أخبار العالم العربي

بالفيديو.. السعودية تنهي تجهيزاتها لأكبر استعراض جوي في المملكة
@modgovksa
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أنهت القوات الجوية الملكية السعودية، تجهيز الطائرات للمشاركة في أكبر استعراض جوي في المملكة، بمشاركة الطيران المدني والعسكري، احتفالا باليوم الوطني السعودي التسعين.

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وأظهر مقطع فيديو حجم الإستعدادات ببعض طائرات الأسطول الجوي السعودي التي كتب عليها شعار اليوم الوطني "همة حتى القمة" مع إتخاذ الإجراءات الإحترازية.

وتحتفل السعودية باليوم الوطني لتوحيد المملكة، في 23 سبتمبر من كل عام، حيث أن هذا التاريخ يعود إلى تاريخ المرسوم الملكي الذي أصدره الملك الراحل عبد العزيز في العام 1932، بتحويل اسم الدولة من "مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها" إلى "المملكة العربية السعودية".

المصدر: الإخبارية

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