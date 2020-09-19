بالفيديو.. السعودية تنهي تجهيزاتها لأكبر استعراض جوي في المملكة
أنهت القوات الجوية الملكية السعودية، تجهيز الطائرات للمشاركة في أكبر استعراض جوي في المملكة، بمشاركة الطيران المدني والعسكري، احتفالا باليوم الوطني السعودي التسعين.
وأظهر مقطع فيديو حجم الإستعدادات ببعض طائرات الأسطول الجوي السعودي التي كتب عليها شعار اليوم الوطني "همة حتى القمة" مع إتخاذ الإجراءات الإحترازية.
🎥#فيديو | #القوات_الجوية_الملكية_السعودية تنهي كافة استعداداتها لـ همة الـ ٩٠ للمشاركة بالعروض الجوية في #اليوم_الوطني.#حماة_الوطن_في_يوم_الوطن#السعودية#اليوم_الوطني_السعودي90#همة_حتى_القمة#عكاظ#ان_تكون_اولا#تطبيق_عكاظ@modgovksahttps://t.co/JTehHJr0f0pic.twitter.com/UFNKihtjrT— صحيفة عكاظ (@OKAZ_online) September 18, 2020
#صورة_الدفاع— وزارة الدفاع 🇸🇦 (@modgovksa) September 24, 2018
صقور الوطن تتباهى في السماء إعتزازاً بيوم الوطن#حماة_الوطن_في_يوم_الوطن#اليوم_الوطني88pic.twitter.com/sL3L7aYFpE
وتحتفل السعودية باليوم الوطني لتوحيد المملكة، في 23 سبتمبر من كل عام، حيث أن هذا التاريخ يعود إلى تاريخ المرسوم الملكي الذي أصدره الملك الراحل عبد العزيز في العام 1932، بتحويل اسم الدولة من "مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها" إلى "المملكة العربية السعودية".
المصدر: الإخبارية