4 أرغفة للفرد الواحد كحد أقصى .. آلية جديدة لتوزيع الخبز في سوريا

بدأ في سوريا تطبيق آلية جديدة لتوزيع الخبز، وبموجبها لا يحصل الفرد الواحد على أكثر من 4 أرغفة يوميا

وتستند الآلية الجديدة إلى مقترح قدمته وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، يقوم على تقسيم الأسر السورية إلى شرائح حسب عدد أفرادها، متدرجة من الأسر التي تضم شخصا أو شخصين، ومخصصاتها ربطة خبز واحدة، وصولا إلى الأسر التي يبلغ عدد أفرادها 7 أشخاص وما فوق ويحق لها 4 ربطات من الخبز.

وتحوي ربطة الخبز الواحدة 7 أرغفة، ما يعني أن حصة الفرد السوري تتراوح بين 3 أرغفة ونصف الرغيف إلى 4 أرغفة أقصى حد.

وتعيش سوريا أزمة حادة في توافر الخبز الذي يُوزع عبر "البطاقة الذكية" وكانت حصة الأسرة يوميا 4 ربطات من الخبز مهما كان عدد أفرادها.

المصدر: RT