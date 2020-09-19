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الدفاع الروسية: روسيا وتركيا لم تسجلا انتهاكات للهدنة في سوريا خلال الـ24 ساعة الماضية

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الدفاع الروسية: روسيا وتركيا لم تسجلا انتهاكات للهدنة في سوريا خلال الـ24 ساعة الماضية
Sputnik
عسكريون روس وأتراك في سوريا
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية عدم تسجيل روسيا وتركيا أي انتهاكات لوقف إطلاق النار في سوريا منذ يوم أمس الجمعة.

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وأوضح بيان صدر عن الوزارة، اليوم السبت، بأن الجانب الروسي من اللجنة الروسية-التركية المشتركة، المعنية بمراقبة انتهاكات نظام وقف الأعمال القتالية في البلاد، لم يسجل أي حوادث لإطلاق النار خلال الـ24 ساعة الماضية، كما لم يتم تسجيل مثل هذه الحوادث من قبل الجانب التركي.

المصدر: نوفوستي

 

 

 

 

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