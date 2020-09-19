مصر.. السجن 15 سنة لنجلي المنتج الفني أحمد السبكي

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة نجلي المنتج الفني أحمد السبكى كريم وخالد بالسجن المشدد 15 سنة لاتهامهما بحيازة مخدرات وتغريم كل منهم 50 ألف جنيه.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية وأخلت سبيلهما بكفالة 10 آلاف جنيه لكل منهما على ذمة قضية اتهامهما بحيازة مواد مخدرة.

وألقت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على نجلي السبكي عقب حفل زفاف الفنان أحمد فهمي والممثلة هنا الزاهد، إذ كان المخرج كريم السبكي وأخوه خالد من المدعوين، واستوقفهما كمينٌ أمني قريب من منطقة حفل الزفاف، تحديدا بمنطقة قصر النيل بالقاهرة، حيث أقيم حفل الزفاف وبتفتيش السيارة التى كانا يستقلانها عثر على عدة لفافات من مخدر الهيروين.

المصدر: المصري اليوم