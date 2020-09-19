الجيش اللبناني يعلن العثور على مفرقعات في أحد عنابر مرفأ بيروت (صور)
أعلنت قيادة الجيش اللبناني أنه في إطار أعمال الكشف والمسح التي تقوم بها وحدات الجيش في مرفأ بيروت تم العثور على 1320 كيلوغراما من المفرقعات مخزنة في أحد العنابر.
ونشرت قيادة الجيش في حسابها على موقع "تويتر"، صورا لما تم العثور عليه في مرفأ بيروت، وهي 1320 كيلوغراما من المفرقعات موضبة في 120 علبة كرتونية ومخزنة في أحد العنابر.
وأكدت القيادة أنه على الفور قامت عناصر فوج الهندسة بإزالتها حيث تمّ تلفها والتخلص منها في حقول تابعة للجيش.
في إطار أعمال الكشف والمسح التي تقوم بها وحدات الجيش في مرفأ بيروت تمّ العثور على ١٣٢٠ كيلو غراماً من المفرقعات موضبة في ١٢٠ علبة كرتونية ومخزنة في أحد العنابر.— الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) September 18, 2020
وعلى الفور قام عناصر فوج الهندسة بازالتها حيث تمّ تلفها والتخلص منها في حقول تابعة للجيشhttps://t.co/HhBXeVxx65pic.twitter.com/3Xy0AVbSZD
المصدر: قيادة الجيش اللبناني