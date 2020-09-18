تركيا ترفض تقرير المفوضة الأممية حول انتهاكات حقوق الإنسان في أراضي سيطرتها بسوريا

رفضت تركيا تقرير المفوضة العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باتشيليت، حول الانتهاكات في هذا المجال في الأراضي السورية الخاضعة للسيطرة التركية.

وقالت وزارة الخارجية التركية، في بيان جوابي أصدرته اليوم الجمعة: "نرفض جملة وتفصيلا الانتقادات غير المستندة إلى أي أساس من قبل المفوضة العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان حول انتهاكات حقوق الإنسان على يد تركيا وفصائل المعارضة السورية الناشطة على الأرض بهدف مكافحة الإرهاب وضمان عودة اللاجئين السوريين".

وأضافت الوزارة: "نعتقد أنه من غير المقبول، وندين عدم ذكر التقرير النظام السوري وحزب (العمال الكردستاني\ وحدات حماية الشعب)، الأطراف التي تمثل المسؤولين الأساسيين عن انتهاكات حقوق الإنسان".

وسبق أن أصدرت باتشيليت تقريرا وصفت فيه حالة حقوق الإنسان في الأراضي السورية الخاضعة لسيطرة تركيا وحلفائها بالمتوترة جدا، داعية أنقرة إلى إجراء تحقيق في هذه الانتهاكات.

المصدر: وكالات