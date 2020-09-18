وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 18 وفاة و750 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الجمعة، تسجيل 18 وفاة و750 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهي أكبر حصيلة على أساس يومي على مستوى الإصابات والوفيات منذ تفشي الفيروس في لبنان.

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وأعلنت ​وزارة الصحة العامة​ في تقريرها اليومي، عن تسجيل 18 وفاة خلال آخر 24 ساعة ما يرفع عدد الوفيات الإجمالي إلى 281.

كما أعلنت الوزارة عن تسجيل 750 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد التراكمي للإصابات إلى 27518 حالة.

وأوضحت الوزارة أنها أجرت 11756 فحصا مخبريا لكشف الإصابة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، منها 2950 فحصا في المطار.

المصدر: RT