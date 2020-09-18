الرئاسة العراقية: مقترح لتقليل عدد أعضاء البرلمان إلى 175 نائبا

أعلن رئيس هيئة المستشارين في رئاسة جمهورية العراق، علي الشكري، اليوم الجمعة، إن مقترحا يُطرح حاليا لتقليل أعضاء مجلس النواب إلى 175 نائبا.

وقال في تصريحات صحفية، إن "مقترح التعديلات الدستورية تضمن إعداد مشروع متكامل ابتداء من ديباجة الدستور وانتهاء بآخر نص، وقدمت اللجنة مقترحين الأول: أن يكون نائبا لكل 100 ألف ناخب وليس لكل 100 ألف نسمة".

وأضاف، أن "عدد أعضاء مجلس النواب وفقا للمقترح الأول سيكون 175 نائبا تقريبا بدلا من 329، أما المقترح الثاني: أن يكون لكل 250 ألف نسمة نائبا واحدا، لأن هناك انفجارا في عدد أعضاء مجلس النواب، إضافة إلى أن التعديلات تضمنت تعديل طريقة اختيار النواب، حيث تم تحديد عمر المرشح بـ 25 عاما والتحصيل الدراسي إلى الإعدادية".

وأشار الشكري إلى أن "اللجنة اقترحت ضمن التعديلات أن يكون تشكيل الحكومة عن طريق الحزب أو الكتلة الفائزة بالانتخابات وليس التي تتشكل بعد الانتخابات، بحيث تكون الكتلة التي حصلت على أعلى المقاعد هي التي تقدم رئيس الوزراء مع ملاحظة أن الكتلة الفائزة قد لا تستطيع تشكيل حكومة لوحدها ، إلّا من خلال حكومة ائتلافية".

المصدر: وكالة الأنباء الرسمية + RT