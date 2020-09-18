ردا على اتهام نائب كويتي.. رئيس البرلمان: الشيخة العنود تحظى بمحبة الكويتيين – فيديو

أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، مرزوق الغانم، أنه "لن يسمح" وفق صلاحياته كرئيس للمجلس، باستخدام أسماء نساء فاضلات من الأسرة الحاكمة أو خارجها و"إقحامهن في أتون السياسة".

وقال الغانم في تصريح صحفي بالمجلس، اليوم الجمعة، إن "الشيخة العنود الأحمد هي سيدة يجمع عليها كل الكويتيين بالمحبة وبطيبها وخيرها وتحظى باحترام الجميع، وهي بعيدة عن السياسة".

وأضاف، أن "من واجبي كرئيس للمجلس ووفقا للمادة 30 من اللائحة الداخلية ألا أسمح بإقحام أسماء النساء الفاضلات في الخلافات السياسية وشطب ما يتعلق بذلك"، مؤكدا أن "هذا الأمر مرفوض من حيث المبدأ، ولذلك شطب الكثير مما ذكر، وما ذكر لم يكن مدحا، وإنما بصيغة مدح مقصود به الإساءة إلى هذه السيدة التي تستحق أكثر من المدح".

ودعا الغانم، الشعب الكويتي إلى رصد الأكاذيب والإشاعات التي تحاول بعض الأدوات أن تروجها الآن، معاهدا بأنه سيكشف الكثير مما يحدث في المشهد السياسي بعد فض دور الانعقاد بالأدلة والبراهين والدليل القاطع والواضح".

وبين الغانم، أنه "سيفض دور الانعقاد بعد استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء، وسأحاول أن تكون هناك جلسة خاصة أو أكثر إن سمح لنا الوقت، فاستجواب رئيس الوزراء سيكون يوم الثلاثاء، وسيخصص يوم الأربعاء للقوانين، وبعدها سيفض دور الانعقاد بناء على تداعيات جلسة الثلاثاء".

وجاءت تصريحات الغانم، ردا على اتهام النائب في البرلمان الكويتي محمد المطير، منتقدا محاولة الأخير "إحراج" رئيس الوزراء، عبر الزج باسم زوجته الشيخة العنود الأحمد.

المصدر: "القبس الكويتية"