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الإمارات.. إحالة قضية وفاة شخصين من جنسية عربية إلى النيابة العامة

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الإمارات.. إحالة قضية وفاة شخصين من جنسية عربية إلى النيابة العامة
AFP KARIM SAHIB
الأمن الإماراتي - أرشيف
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أحالت القيادة العامة لشرطة إمارة الشارقة، الجمعة، ملف قضية وفاة شخصين من الجنسية العربية إلى النيابة العامة، ونقل جثتيهما إلى مختبر الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة.

وذكرت الشرطة في بيان لها، أن "بلاغا ورد إلى مركز شرطة المدام صباح الثلاثاء الماضي، يفيد بوجود جثتين تعودان لشخصين من الجنسية العربية يعملان بإحدى شركات الإنشاءات بالمنطقة".

وتبين من التحقيقات الأولية، أن "الشخصين تبادلا عملية طعن نتيجة خلافات شخصية بينهما، الأمر الذي أدى إلى وفاتهما".

المصدر: "وكالات إماراتية"

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